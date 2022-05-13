شؤون فلسطينية

تمهيداً لتشييع أبو عاقلة.. الاحتلال يتخذ إجراءات أمنية مشددة بمحيط الأقصى والبلدة القديمة

تمهيداً لتشييع أبو عاقلة.. الاحتلال يتخذ إجراءات أمنية مشددة بمحيط الأقصى والبلدة القديمة
خلال تشييع جثمان أبو عاقلة في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قررت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات أمنية مشددة في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، تمهيداً لتشييع جثمان مراسلة قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.

وسيوارى جثمان أبو عاقلة الثرى، بعد ظهر اليوم، في مقبرة صهيون المجاور للبلدة القديمة.

وكان جثمان أبو عاقلة وصل أمس الى المستشفى الفرنسي في القدس، حيث سينقل الجثمان إلى كنيسة بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في باب الخليل. 

وستقام مراسم التشييع، وسط حضور جماهيري كبير، اذ يشارك فيها ممثلون عن مختلف القوى والهيئات السياسية والوطنية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن تضغط على الفلسطينيين بشأن التحقيق المشترك بقضية أبو عاقلة

إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن تضغط على الفلسطينيين بشأن التحقيق المشترك بقضية أبو عاقلة

اغتيال أبو عاقلة.. هل سيكون مقدمة لاقتحام عسكري واسع لمخيم جنين؟

اغتيال أبو عاقلة.. هل سيكون مقدمة لاقتحام عسكري واسع لمخيم جنين؟

شاهد: إصابة شاب في تبادل لإطلاق النار بين مقاومين والاحتلال بمخيم جنين

شاهد: إصابة شاب في تبادل لإطلاق النار بين مقاومين والاحتلال بمخيم جنين

طالع أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

منوعات

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: ريهام سعيد تفجر مفاجأة صادمة بعد الحكم على ريم البارودي

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: كارلا حداد تشعل الوسط بقميص النوم

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

شاهد: ياسمين عبدالعزيز تمازح زوجها بطريقة ملفتة للأنظار

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

هل تم خطبة ليلى أحمد زاهر من ابن فنان شهير؟

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

شاهد: مي العيدان تفتح نيرانها على نجوم مسرحية حلم أمينة

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

عربي

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة