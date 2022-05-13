إعلام إسرائيلي: إدارة بايدن تضغط على الفلسطينيين بشأن التحقيق المشترك بقضية أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنزعمت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، واصلت ​​في الساعات الأخيرة، الضغط على المسؤولين الفلسطينيين، بمن فيهم حسين الشيخ، بقضية مراسلة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة.ووفق ادعاء القناة، فإن إدارة بايدن قالت للسلطة الفلسطينية: "تعاونوا مع إسرائيل في التحقيق حول مقتل أبو عاقلة".وأضافت: إسرائيل أكدت للإدارة الأمريكية، أنه "بدون تعاون فلسطيني ونقل الرصاصة، يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى الحقيقة حول من أطلق النار على الصحفية، وقد لا نعرف أبدًا".وكان الرئيس محمود عباس، حمّل أمس الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.وقال الرئيس عباس في موكب تشييع أبو عاقلة في رام الله: "نودع اليوم شهيدة القدس والحقيقة".وأكد الرئيس عباس رفض السلطة الفلسطينية، إجراء تحقيق مشترك مع سلطات الاحتلال لأنها "هي التي ارتكبت الجريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة المجرمين المسؤولين عن قتل أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية.