شاهد: إصابة شاب في تبادل لإطلاق النار بين مقاومين والاحتلال بمخيم جنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، بعد اقتحامها مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.



وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وحاصرت أحد المنازل، فيما نشرت القناصة في عدة مواقع وعلى أسطح المنازل، وسط مواجهات عنيفة ومستمرة أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب.



