شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس في فلسطين: أجواء حارة وجافة وارتفاع على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبياً وجافاً نهاراً دافئاً ليلاً ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافا ومغبرا نهارا دافئا ليلا ويطرأ ارتفاع  ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً نهارا باردا نسبيا ليلا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-    خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-20 34-24 24-14 بيت لحم 28-20 34-24 24-14
رام الله والبيرة 27-19 33-23 23-13 طولكرم 30-22 35-24 26-17
نابلس 29-20 35-24 25-15 قلقيلية 30-22 35-24 26-17
جنين 31-20 37-24 27-16 سلفيت 28-20 34-24 24-14
طوباس 32-21 38-25 28-17 روابي 29-20 35-24 25-15
الخليل 27-19 33-23 23-13 غزه 27-22 32-23 25-18
أريحا 35-23 41-27 31-20 خانيونس 27-22 32-23 25-18
الأغوار الشمالية 33-21 39-25 29-18 رفح 28-21 33-24 26-17

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