مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب



وخلال الزيارة أكد وفد الجبهة الذي ضم عضوي فرع الجبهة عبد العبسي وممدوح تركمان أن ما قام به الاحتلال من استهداف الصحفيين جريمة حرب.





وباتصال هاتفي، اطمئن الأمين العام للجبهة مجدلاني على صحة الصحفي السمودي.





وأشاد مجدلاني بدور الإعلام الفلسطيني في فضح جرائم الاحتلال وتعريته، مؤكدا أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب.







رام الله - دنيا الوطنزارت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في جنين، اليوم الخميس، الصحفي علي السمودي الذي اصابه احتلال بالرصاص خلال عملية اقتحام جنين والذي كان برفقة الصحفية الشهيدة شيرين ابو عاقلة حينما تم اغتيالها برصاص الاحتلال.