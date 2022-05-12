فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس





وأوضحت أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى وضع خطط عمل تعزز ثقافة الحوكمة داخل المؤسسات الثقافية في الدول العربية وكذلك السعي إلى إطلاق الشبكة العربية للحوكمة الرشيدة في مجال الثقافة، والعمل على إطلاق مشروع عربي لقياس النزاهة والشفافية في القطاع الثقافي.



وترأس جاد الغزاوي بصفته نائب رئيس اللجنه الدائمه للثقافة العربية في منظمة (ألكسو) ثاني جلسات الملتقى تحت عنوان "الحوكمة الثقافية في الدول العربية تجارب وعيّنات" بمشاركة ممثلين عن وزارات الثقافة القطرية والمغربية والفلسطينية، وتحدث في مداخلته عن أهمية طرح التجارب العربية في مجال الحوكمة، وأهمية التركيز على التنسيق بما يعزز الحركة الثقافية العربية ويطوّر من منهجية العلاقات البناءة التي تخدم دور المؤسسات المسؤولة عن الشأن الثقافي في الوطن العربي.



من جانبه قدم عبد السلام العطاري مداخلة حول دور وزارة الثقافة في فلسطين والتحديات الراهنة والتحولات المنهجية في عمل الوزارة والعلاقة الإستراتيجية مع المؤسسات ذات العلاقة في الشأن الثقافي التي تخدم المشروع الثقافي الوطني الفلسطيني.



ومن الجدير ذكره أن فعاليات الملتقى تستمر حتى الرابع عشر من أيار/ مايو الحالي.



رام الله - دنيا الوطنشارك وفدٌ من وزارة الثقافة الفلسطينية ممثلاً بوكيل الوزارة ونائب رئيس اللجنة الدائمه للثقافة العربية في منظمة (ألكسو) جاد الغزاوي، ومدير عام الآداب والنشر والمكتبات عبد السلام عطاري في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة المنعقد في تونس وذلك بمشاركة فلسطينية وعربية.وتحدثت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة القرمازي في كلمتها الافتتاحية التي استهلتها بالترحم على روح الشهيدة شيرين أبو عاقلة وأرواح شهداء فلسطين.