شؤون فلسطينية

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكي ميريام كيتير العلاقات الثنائية والتطورات السياسية، اليوم الخميس بمكتبه برام الله، بحضور رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي والقنصل البلجيكي العام السيد ويلفريد بفيفر.

وأطلع رئيس الوزراء الوزيرة الضيفة على الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من اقتحام للمدن والقرى والمخيمات وتنفيذ الاعدامات الميدانية والاعتقالات، التي لم يسلم منها الاطفال والصحفيون، والتي كان آخرها اغتيال الصحفية الفلسطينية البارزة شيرين أبو عاقلة أمس في جنين والطفل ثائرة اليازوري في البيرة.

وتابع رئيس الوزراء: "هذا إلى جانب تسارع وتيرة الاستيطان وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس واستمرار الاقتحامات، والتي من شأنها أن تزيد حالة التوتر وتدمر حل الدولتين".

من جانب آخر، قال رئيس الوزراء: "نعيش حالة فراغ سياسي، فلا مبادرات من أي طرف بالوقت الذي تدمر فيه اسرائيل بشكل ممنهج حل الدولتين". مشيرا إلى أن بديل حل الدولتين هو تكريس حالة الفصل العنصري التي نعيشها اليوم، والتي وثقتها عدة تقارير لمؤسسات دولية مرموقة.

ووضع اشتية الوزيرة الضيفة في صورة الوضع الاقتصادي والمالي الذي تعيشه فلسطين، والمرتبط بشكل اساسي بإجراءات الاحتلال وسيطرته على مواردنا والاقتطاعات غير الشرعية من أموالنا، بالإضافة إلى تبعات وباء كورونا، والحرب في أوكرانيا.

وثمن اشتية الدعم البلجيكي في مختلف المجالات وموقفها الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا إلى دعم جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني.

وبحث الطرفان البرامج البلجيكية في فلسطين والتي تتركز على التعليم والتدريب المهني وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز قضايا الريادة، بالإضافة الى القضايا المتعلقة بالمناخ والبيئة.

وجرى عقب الاجتماع توقيع مذكرة إطلاق برنامج التعاون والدعم البلجيكي للأعوام الخمسة القادمة، ما بين وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكي ميريام كيتير ورئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي.

وقالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكي: "خلال زيارتي التقيت بالعديد من الفلسطينيين ورأيت أنهم لديهم القوة أن يحملوا الحياة بين أيديهم وبناء مستقبلهم، ولهذا نحن نقدم الدعم والمساندة وتمكينهم لأنهم أيضا لديهم الإصرار للتقدم في حياتهم رغم المعيقات التي تواجههم في حياتهم اليومية".

وأضافت كيتير: "سنستمر خلال الأعوام الخمسة القادمة للعمل معا لتحسين حياة أبناء الشعب الفلسطيني خاصة الشباب وتمكينهم في ظل هذه الظروف الصعبة، ولمنحهم مستقبل أفضل سنستثمر في التعليم من خلال بناء عدد من المدارس في الضفة الغربية والقدس وغزة، وذلك لأن المعرفة هي قوة".

وتابعت: "سنعمل من خلال برنامج التعاون على دعم مدارس التعليم والتدريب المهني لكسب الطلبة مهارات تقنية تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، وسنعمل أيضا على دعم وتمكين المرأة".





أخبار ذات صلة

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

الخارجية: إسرائيل تتحدى الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الخارجية: إسرائيل تتحدى الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

مجدلاني يهاتف الصحفي السمودي ويؤكد أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين لن تمر دون عقاب

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

الحزب الشيوعي ينظم جولة تضامنية مع سكان مسافر يطا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

صوافطة يدعو للتوحد خلف المقاومة لاستعادة أرضنا

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

فلسطين تشارك في الملتقى الإقليمي حول الحوكمة في مجال الثقافة في تونس

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

اشتية يبحث مع وزيرة التعاون والإنماء البلجيكية العلاقات الثنائية والتطورات السياسية

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

الاحتلال يفرج عن القيادي في حماس عدنان عصفور بعد 15 شهرًا في الإداري

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

منوعات

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

عربي

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة