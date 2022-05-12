غنام تقدم واجب العزاء بالشهيد الفتى ثائر اليازوري



وأضافت: "هذه الأم التي ودعت فلذة كبدها بالأمس بعزة وكرامة وأصرت أن يسجى على سريره لتقبله قبلة الوداع الاخيرة قبل دفنه، هي نموذج لعطاء المرأة الفلسطينية التي تقدم اغلى ما تملك من أجل الوطن".



وأكدت على أن قتل الاحتلال لاطفالنا وشبابنا بدم بارد هو جزء من الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل بهدف كسر إرادتنا لكن شعبنا لن ييأس وسيواصل نضاله حتى انتزاع كافة حقوقه الوطنية.



وكانت المحافظ غنام زارت بيت العزاء بالأمس وشاركت بموكب وداع وتشييع جثمان الشهيد اليازوري لدى انطلاقه من مجمع فلسطين الطبي.











رام الله - دنيا الوطنقدمت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، اليوم الخميس، واجب العزاء لعائلة الشهيد الفتى ثائر اليازوري الذي ارتقى برصاص الغدر الاحتلالي بالأمس في مدينة البيرة بالقرب من مدرسته .وقالت المحافظ غنام: "إنه في هذا اليوم الحافل بالشهداء الذي ودعنا فيه أيقونة فلسطين الشهيدة شيرين أبو عاقلة، جئنا إلى منزل الشهيد الفتى ثائر اليازوري لنكون في حضرة والدته الصابرة المحتسبة".