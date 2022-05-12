شؤون فلسطينية

الخارجية: إسرائيل تتحدى الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية

الخارجية: إسرائيل تتحدى الإدارة الاميركية والمجتمع الدولي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مجددا، مصادقة ما تسمى اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى التابع لـ"الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، على الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة سكنية لتوسيع المستوطنات بما فيها عديد البؤر الاستيطانية العشوائية المعزولة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه المصادقة تأتي بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية الشديدة لهذا البناء، والذي عبر عنه أكثر من مسؤول أمريكي الأسبوع المنصرم، وبالرغم أيضا من الإدانات الدولية الواسعة لهذا القرار والتحذيرات الأممية لمخاطره على أية جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولتثبيت التهدئة تمهيدا لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وذلك في استخفاف إسرائيلي مفضوح لتلك المواقف الدولية والأمريكية.

واعتبرت الوزارة "أن هذا القرار الاستعماري العنصري يأتي في إطار عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومسافر يطا والاغوار، وبهدف القضاء على اية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة". 

ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تسابق الزمن لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وفقاً لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية، كما أنها تحاول الحفاظ على الائتلاف الحاكم على حساب الارض الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها المعادية للسلام ومشاريعها الاستعمارية التوسعية التي تهدد بتفجير ساحة الصراع برمتها. وطالبت الوزارة الإدارة الامريكية بالوفاء بالتزاماتها ووعودها وترجمة مواقفها واقوالها إلى أفعال وإجراءات ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع انشطتها الاستيطانية بما يؤدي لحماية حل الدولتين.

أخبار ذات صلة

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلة

نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلة

زعارير يدعو شعبنا للالتفاف حول قيادة صادقة تصون حقوقه

زعارير يدعو شعبنا للالتفاف حول قيادة صادقة تصون حقوقه

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة

اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

جنازة رمزية للصحافية شيرين أبو عاقلة تجوب شوارع مخيّم عين الحلوة

جنازة رمزية للصحافية شيرين أبو عاقلة تجوب شوارع مخيّم عين الحلوة

اتحاد الإعلاميات العرب يعلن الحداد لمقتل شيرين أبو عاقلة

اتحاد الإعلاميات العرب يعلن الحداد لمقتل شيرين أبو عاقلة

الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان &#34;دفنا النكبة وكتبنا العودة&#34;

التجمع الفلسطيني للوطن والشتات يعقد ندوة بعنوان "دفنا النكبة وكتبنا العودة"

نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلة

نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلة

زعارير يدعو شعبنا للالتفاف حول قيادة صادقة تصون حقوقه

زعارير يدعو شعبنا للالتفاف حول قيادة صادقة تصون حقوقه

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة

اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

جنازة رمزية للصحافية شيرين أبو عاقلة تجوب شوارع مخيّم عين الحلوة

جنازة رمزية للصحافية شيرين أبو عاقلة تجوب شوارع مخيّم عين الحلوة

اتحاد الإعلاميات العرب يعلن الحداد لمقتل شيرين أبو عاقلة

اتحاد الإعلاميات العرب يعلن الحداد لمقتل شيرين أبو عاقلة

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات

منوعات

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

عربي

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة