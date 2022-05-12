نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنطالب نادى المراسلين الأجانب لجنوب آسيا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ظروف إغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وقال النادى، اليوم الخميس، في بيان له: "ندين ونحزن على ما نعتبره الخسارة المأساوية للصحفية شيرين أبو عاقلة والتى تم قتلها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديت عملها رغم إرتدائها للسترة الواقية المكتوب عليها شارة الصحافة بشكل واضح".وأضاف نادى المراسلين الأجانب في بيانه: "لقد كانت الصحفية شيرين أبو عاقلة وجها معروفا كونها تغطى الأخبار في المنطقة منذ 25 عاما".وقال: "من غير المقبول إستهداف الصحفيين الذين يؤدون عملهم مطالبا بضمان حماية وسلامة كل الصحفيين الذين يغطون النزاعات".