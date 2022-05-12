شؤون فلسطينية

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة

خريشة يطالب باستقالة من يرفضون تلبية مطالب معلمي الضفة
حسن خريشة
رام الله - دنيا الوطن
طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي المنحل، حسن خريشة، اليوم الخميس، باستقالة المسؤولين الفلسطينيين بالضفة المحتلة ممن يرفضون الاستجابة لمطالب المعلمين التي وصفها بالمشروعة.

وقال خريشة: "من لايحترم ولا يستحيب لمطالب المعلمين المشروعة، عليه تقديم استقالته بدءا من رئيس اتحاد المعلمين، ووزير التربية، ورئيس الوزراء".

وأضاف أن "البقاء في المسؤولية يعني تحمل مسؤولية تخريب التعليم وتجهيل الجيل".

وانتظم المئات من المعلمين في سلسلة اعتصامات في عدد من مدن الضفة لمطالبة حكومة اشتية بالاستجابة لمطالبهم والتي تتضمن رفع طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة، وحل جميع الملفات العالقة، ودفع الرواتب كاملة مع المستحقات المتراكمة.

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