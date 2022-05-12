اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة



وأضاف فرهود: "أن برحيل أبو عاقلة فقد الإعلام الفلسطيني والعربي أحد أهم الركائز الصحفية الصلبة في ميدان نقل الحقيقة الشفافة عن جرائم الإحتلال الإسرائيلي وممارساته بحق شعبنا على كل شبر من أرضنا وخاصة مدينة القدس العاصمة الفلسطينية".



وطالب رئيس اللجنة " أبو كريم فرهود" بأوسع حملة إدانة لهذه الجريمة البشعة، مجدداً مطالبته المجتمع الدولي بخاصة محكمة الجنايات الدولية التدخل الفوري والسريع لمحاسبة القتلة في عملية اغتيال أيقونة الصحافة الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" .



وأكد بأن اللجنة السياسية الفلسطينية في أوروبا قد أعدّت رسائل رسمية سيتم توجيهها لمقرات الصحافة الأوروبية تطالب من خلالها بضرورة ضمان سلامة الصحافيين الفلسطينيين أثناء تأديتهم لمهامهم، بخاصة الكاميرا الحرة التي تكسر الصمت وتسلط عدساتها لنقل معاناة شعبنا وبشاعة الإحتلال .



وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة السياسية أبو كريم فرهود: "إن اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة هو اغتيال للكلمة الحرة وللأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية الصحفيين وعدم استهدافهم".