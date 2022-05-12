اتحاد الإعلاميات العرب يعلن الحداد لمقتل شيرين أبو عاقلة





وأدان اتحاد الإعلاميات العرب في بيان له هذه الجريمة البشعة التي يراد من خلالها منع الإعلام من أداء رسالته، وحمل الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال مسؤولية مقتل الزميلة الراحلة.



وعد الاتحاد حادثة الاحتلال بقتل الصحافية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة" جريمة مكتملة الأركان، واختتام لسلسلة طويلة من الاعتداءات طالت الشهيدة سابقاً، من الحجز ومنعها من التغطية إلى التعرض للإصابة.



وأكدت الاعلامية أسماء حبشي رئيس الاتحاد أن هذه الجريمة تؤكد السلوك الإجرامي للمحتل، وضربه بعرض الحائط لكل المواثيق التي تضمن للصحافي تغطية إعلامية من دون عوائق، ولم يكن جنود الاحتلال ليصلوا إلى هذا المستوى من الإجرام لولا

قناعاتهم بأنّهم يفلتون من المحاسبة والعقاب.



وقالت حبشي: "أن مقتل الصحفية ​شيرين أبو عاقلة​ صدمة كبيرة لنا جميعا وخنجر جديد غرس في جرح القضية الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضربة صاعقة لحرية الإعلام ونقل الحقيقة".



وفى هذا الصدد اعلن مجلس اتحاد الإعلاميات العرب الحداد بجميع دول الاتحاد الـ ١٨ لمدة ثلاثة أيام ، واذ يعرب عن أعمق تعازينا لأسرة الفقيدة ويدعو المجلس إلى إجراء تحقيق سريع ومستقل لتقديم الجناة إلى العدالة.



الجدير بالذكر ان ​وزارة الصحة الفلسطينية​، أعلنت امس عن مقتل المراسلة شيرين أبو عاقلة​ برصاصة في الرأس، وإصابة منتج قناة الجزيرة المرافق لها علي السمودي، برصاصة في الظهر ووضعه مستقر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية ​مخيم

مدينة جنين​، وصباح اليوم تم عمل جنازة شعبية ورئاسية لها على ان يتم دفنها غدا الجمعة في مدينة القدس المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنأعرب اتحاد الإعلاميات العرب عن صدمته حيال استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي الغادر أثناء تأدية عملها الإعلامي السلمي.وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي وبدم بارد على اغتيال مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في عملية قتل مفجعة متعمدة تخرق القوانين والأعراف الدولية.