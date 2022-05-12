شؤون فلسطينية

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات
مصطفى الشنار
رام الله - دنيا الوطن
أكد المرشح عن قائمة القدس موعدنا مصطفى الشنار، أن الدعوات لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة يوم الأحد القادم، لن  تقود إلا إلى المواجهات وتأجيج الصراع مع المحتل.

وحذر الشنار من خطورة اقتحام المستوطنين، وعواقبه على أمن المنطقة برمتها، مشيرا إلى أن النخبة السياسية الصهيونية لا تستمع إلا لصوت المتطرفين لديها.

ولفت إلى أنه كلما طال الزمن، وعلى عكس المخطط والمنتظر، ازداد الفلسطينيون تشبثا بمقدساتهم وبهويتهم الدينية والثقافية، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
 
وقال الشنار: "إن التجارب والأحداث التاريخية منذ ثورة البراق عام 1929، أثبتت أن المسجد الأقصى يشكل عصب القضية وجوهر الصراع، والمحرك للأحداث في وجدان المجتمع الفلسطينيي برمته ، ولن يتركوه وحيدا".

وكانت جماعات الهيكل ومستوطنون متطرفون دعوا إلى الاقتحام بأعداد كبيرة لباحات المسجد الأقصى، وذلك يوم الأحد المقبل.

ودعا ناشطون ومقدسيون إلى التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، وإفشال مخططات التهويد في مدينة القدس المحتلة.

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