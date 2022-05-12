شؤون فلسطينية

تجمع الكل الفلسطيني ينعى الإعلامية شيرين أبو عاقلة

تجمع الكل الفلسطيني ينعى الإعلامية شيرين أبو عاقلة
تجمع الكل الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
نعى تجمع الكل الفلسطيني، اليوم الخميس، شيرين أبو عاقلة التي تم اغتيالها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي برصاصة في الرأس، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر أثناء تغطيتهما اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين صباح يوم الأربعاء الموافق 11 مايو/أيار الجاري.

وأضاف مؤسس تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة أن هذه الرصاصة أصابت قلب وعقل كل فلسطيني وكل شريف من شرفاء العالم.

وتقدم القواسمة بأحر التعازي الى أسرتها وزملاءها الصحفيين وكل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم وستبقى الشهيدة شرين أبو عاقلة شمعة تضيء لنا طريق الحرية والطريق إلى القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية.

وحمل تجمع الكل الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيالها والتجاهل الدولي تجاه ما ترتكبه إسرائيل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ودعا المجتمع الدولي الى وقف سياسة الكيل بمكيالين وحيث أننا لا نسمع من المجتمع الدولي الذي يتغنى بالديمقراطية وحقوق الإنسان سوا الشجب والاستنكار.

وتساءل القواسمة الى متى سيستمر هذا الصمت والتستر الدولي على الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني واكد القواسمة على ضرورة بناء الملف التحقيقي الخاص باستشهاد الصحفية شرين وجمع كل الأدلة وتوثيقها حسب القوانين والمتطلبات اللازمة لإدانة هذه الجريمة النكراء ومحاسبة مرتكبيها.

وأكد القواسمة على ضرورة تحرك الخارجية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية على الصعيد الدولي والمحلي والقانوني لفتح الملفات اللازمة لمسألة قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن قام بارتكاب هذه الجريمة النكراء وباقي الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

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