شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
فرضت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شروطا لدفن جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

وأفاد مدير نادي الأسير ناصر قوس، بأن قوات الاحتلال تفرض على عائلة شيرين عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ومن جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل مدير نادي الاسير ناصر قوس بالبلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4״ .

وقال قوس: "إن قوات الاحتلال تستهدف كوادر ونشطاء حركة (فتح) في محاولة لتخفيف الغضب الشعبي حول اغتيال أبو عاقلة".

يشار الى ان قوات الاحتلال استدعت انطون ابو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين عصر اليوم.

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