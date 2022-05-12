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اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي أولى اجتماعاتها، وذلك برئاسة محمد سالم المزروعي.

وناقشت اللجنة الإطار العام لخطة عملها خلال عام 2022م، وفي سياق متصل تطرقت اللجنة في نقاشها لاختصاصاتها وفق لائحة المرصد والمهام والتكليفات المقترحة، وذلك في ضوء المستهدف ضمن خطة العمل الاستراتيجية للمرصد العربي لحقوق الإنسان، تمهيداً لرفع تقريرها إلى مجلس أمناء المرصد باجتماعه المقبل.

كما ناقش أعضاء اللجنة نظام عمل المرصد العربي لحقوق الإنسان خلال العام 2022م, كما ناقشت إطارًا عامًا بشأن اتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي يسعى المرصد العربي لحقوق الإنسان لإبرامها خلال المرحلة القادمة مع الهيئات والهياكل الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية, والتي جاءت بهدف حرص المرصد العربي لحقوق الإنسان على توحيد الجهود العربية في ما يتعلق بتطوير ودعم الحقوق العربية, وسعيًا منه نحو إبراز المبادرات  النوعية والمساعي العربية المبذولة حاليًا لتحديث وتطوير هذا الملف.

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