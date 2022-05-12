عاجل

  • الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي ويهدد حل الدولتين

  • الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة

دولي

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)

كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ (باليستية)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ (باليستية) باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي، الخميس، في أحدث خطوة من هذا القبيل من جانب الدولة المعزولة التي تسابق الزمن لتعزيز برامج أسلحتها، في اليوم الذي أبلغت فيه لأول مرة عن تفشي كوفيد-19.

كما أكد خفر السواحل الياباني، نقلا عن الجيش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخا (باليستيا). وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فيما يبدو، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سونان في بيونغ يانغ، عاصمة الشطر الشمالي، حيث يقع مطار دولي، وحيث قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونغ-17) في 24مارس.

والاختبار هو الأول بعد تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول هذا الأسبوع والذي أشار في تصريحاته السابقة إلى موقف متشدد من تطوير الأسلحة الكورية الشمالية.

وقال مكتب يون إنه عقد على الفور اجتماعا لمجلس الأمن القومي.

وجاء الإطلاق، وهو الاختبار السادس عشر المعروف الذي تجريه كوريا الشمالية على أسلحتها هذا العام، أيضا بعد ساعات من تسجيلها أول تفشي لفيروس كورونا وإعلانها "أخطر حالة طوارئ وطنية" وإصدارها أوامر بفرض تدابير إغلاق على مستوى البلاد.

واستخدمت كوريا الشمالية، في تجربتها الأخيرة للأسلحة يوم السبت، صاروخا باليستيا أطلقته غواصة.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أواخر الشهر الماضي، بالإسراع في تعزيز ترسانة بلاده من الأسلحة النووية، وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وتوقع مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون أن تجري بيونغ يانغ أول تجربة نووية منذ 2017 هذا الشهر.

أخبار ذات صلة

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

عالِم أوبئة يحذر من سلالتين فرعيتين لمتحور (أوميكرون).. ما هما؟

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

بوتين: سعر الروبل يظهر أفضل الديناميكيات على مستوى العملات العالمية

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان

سيؤول: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان

أمير قطر يزور طهران ويبحث مع رئيسي القضايا الإقليمية

أمير قطر يزور طهران ويبحث مع رئيسي القضايا الإقليمية

قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع &#34;زاريا&#34; بضواحي لوغانسك

قديروف يكشف وضع أسرى الجنود الأوكران بعد محاصرتهم في مصنع "زاريا" بضواحي لوغانسك

شاهد: 40 إصابة بانزلاق طائرة عن مدرَّجها في مطار بالصين

شاهد: 40 إصابة بانزلاق طائرة عن مدرَّجها في مطار بالصين

الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء

الجيش المصري يعلن مقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية &#34;جيدة&#34;

مساعدة أوباما: ميغان ماركل ستكون مرشحة رئاسية "جيدة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات

الشنار: دعوات اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة ستقود للمواجهات

تجمع الكل الفلسطيني ينعى الإعلامية شيرين أبو عاقلة

تجمع الكل الفلسطيني ينعى الإعلامية شيرين أبو عاقلة

نادي الأسير: مخاطر كبيرة تتضاعف على مصير عواودة المضرب عن الطعام منذ 71 يومًا

نادي الأسير: مخاطر كبيرة تتضاعف على مصير عواودة المضرب عن الطعام منذ 71 يومًا

مجدلاني يثمن قرار &#34;النواب العراقي&#34; بشأن قانون حظر التطبيع

مجدلاني يثمن قرار "النواب العراقي" بشأن قانون حظر التطبيع

المصري: اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة جريمة لا تغتفر وقرينة جديدة على إرهاب الاحتلال

المصري: اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة جريمة لا تغتفر وقرينة جديدة على إرهاب الاحتلال

&#34;التربية&#34; تطلق مسابقة الشهيدة الإعلامية (شيرين أبو عاقلة) للصحفي الصغير

"التربية" تطلق مسابقة الشهيدة الإعلامية (شيرين أبو عاقلة) للصحفي الصغير

وقفة إدانة واستنكار لجريمة اغتيال أبو عاقلة في سفارة دولة فلسطين في بيروت

وقفة إدانة واستنكار لجريمة اغتيال أبو عاقلة في سفارة دولة فلسطين في بيروت

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استشهاد أبو عاقلة

دائرة حقوق الانسان في منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحقيق دولي في استشهاد أبو عاقلة

منوعات

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

بالشورت وعصبة الرأس..نسرين طافش تحلّق عالياً في مدينة الشمس

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

صور: الفنان الكويتي طلال باسم مع خطيبته في أحدث ظهور لهما

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ميريام فارس في وصلة رقص مثيرة ومتابعون حول العالم يتفاعلون

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

شاهد: ليال عبود تتخطّى الحدود بإطلالتها البيضاء الجديدة

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

فيديو: زوجة عاصي الحلاني تطلب الطلاق

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

عربي

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

اللجنة القانونية في المرصد العربي لحقوق الإنسان تعقد أولى اجتماعاتها وتناقش خطة عملها خلال المرحلة القادمة

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الأسد يشارك في فعالية بعيد الشهداء حضرها فنانون بينهم دريد لحام ومنى واصف

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

الجيش المصري يكشف سبب تحفظه على جثث الإرهابيين

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو إلى المضي قدماً في تنفيذ بنود الهدنة