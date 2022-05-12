شؤون فلسطينية

نقابة المهندسين-مركز القدس تنعى الصحفية شيرين أبو عاقلة

نقابة المهندسين-مركز القدس تنعى الصحفية شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
نعت نقابة المهندسين الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي استشهدت برصاصة من قبل جنود الاحتلال الصهيوني خلال تغطيتها أحداث اقتحام الاحتلال مخيم جنين صباح أمس الأربعاء، في عملية اغتيال صريحة وعلنية تماما ضربت خلالها كافة المفاهيم الإنسانية والأعراف الدولية.

وتقدمت النقابة بأصدق مشاعر التعزية والمواساة للشعب الفلسطيني وأحرار العالم عموما، ولذوي الشهيدة البطلة خصوصا، فإنها أيضا تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة تجاه هذا العمل المخالف لكافة الأعراف البشرية والإنسانية والدولية الراغبة من خلاله طمس الحقائق وتزويرها وعدم إيصال الرسالة الحقيقية للعالم، وتطالب بالتحرك الدولي والمحلي الفوري والسريع لمحاسبة الاحتلال على هذا الجريمة البشعة وردعه وفتح تحقيق دولي تحت رقابة مؤسسات حقوقية نزيهة، وتقديم الحماية الكاملة للصحافة الفلسطينية من القتل المتعمد والتحريض العلني والصريح.

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