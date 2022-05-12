شاهد: كيف ودعت جيفارا البديري زميلتها شيرين أبو عاقلة











رام الله - دنيا الوطننشر على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لحظة وداع الصحفية جيفارا البديري، مراسلة قناة الجزيرة، زميلتها الشهيدة شيرين ابو عاقلة، خلال الجنازة التي انطلقت، اليوم الخميس، في مدينة رام الله.ويظهر في الفيديو، جيفارا وهي تنثر الورود على جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة أثناء الجنازة.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أمس الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس شارك، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.ووضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.وكان موكب التشييع الرسمي لجثمان أبو عاقلة، انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.