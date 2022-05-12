الشرطة الإسرائيلية تعتقل شخصين أطلقا النار على صحفي بكفر قاسم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، شخصين من سكان كفر قاسم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بدعوى إطلاق النار على صحفي.وذكر موقع (واللا) أن الشخصين يبلغان من العمر (17 و 22 عامًا)، اعتقلا ليلة أمس للاشتباه في إطلاق النار على صحفي من سكان المدينة قبل نحو شهر.وأوضح أن الصحفي تعرض للاعتداء أثناء إجراءه مقابلات مصورة لينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار الموقع إلى أن الصحفي أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى مستشفى (بيلينسون) في بتاح تكفا، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن محكمة الصلح بالمدينة مددت حبس الشخصين حتى يوم الاحد المقبل.