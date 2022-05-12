القوى الوطنية والإسلامية بالقدس: غداً اضراب شامل وندعو للمشاركة بتشييع جثمان أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، عن اضراب شامل غداً الجمعة، داعية كافة المقدسيين والأهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمشاركة الواسعة في تشييع جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.وكانت الصحفية أبو عاقلة، مراسلة قناة (الجزيرة)، قد استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الأربعاء، أثناء تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمخيم جنين.يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد شارك، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.ووضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى ثراها هناك يوم غد الجمعة.يذكر أن موكب التشييع الرسمي لجثمان أبو عاقلة، انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.