سيؤول: كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية تجاه بحر اليابان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أنّ كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان، في أحدث تجربةٍ صاروخية لها بعد يومين فقط من تنصيب الرئيس يون سوك يول رئيساً لكوريا الجنوبية.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي لـ"فرانس برس": "رصد جيشنا عند الساعة 18,29 (09,29 بتوقيت غرينيتش) إطلاق 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ”، مضيفاً أنّ "الصواريخ أطلقت باتّجاه بحر اليابان".وأضافت الهيئة أنّ هذه التجربة هي الـ16 في إطار استعراض القوّة العسكرية من جانب بيونغ يانغ هذا العام، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق، وقال خفر سواحلها لـ"فرانس برس": "أصدرنا تحذيراً بشأن السلامة للسفن مفاده أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً كما يبدو".وجاءت عملية الإطلاق الأخيرة في 4 أيار/مايو الحالي، حين أطلقت كوريا الشمالية مقذوفاً غير محدد نحو البحر. واختبرت كوريا الشمالية "سلاحاً تكتيكياً موجهاً" في 16 نيسان/أبريل الماضي.وفي 26 شباط/فبراير الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين.