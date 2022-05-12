أمير قطر يزور طهران ويبحث مع رئيسي القضايا الإقليمية



وعلّق الأمير القطري على استشهاد الصحافية الفلسطينية شيريم أبو عاقلة، مؤكداً ضرورة محاسبة من ارتكب هذه الجريمة.



ووصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران اليوم الخميس. وبحسب وكالة "رويترز"، يعتزم الأمير القطري القيام بجولة تشمل ألمانيا وبريطانيا أيضاً، لبحث جهود إحياء الاتفاق النووي.



رام الله - دنيا الوطناعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنّ زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى إيران سوف تكون "نقطة تحول" في مسار العلاقات بين البلدين.وشدد رئيسي، خلال مؤتمر صحافي مع الأمير القطري في طهران، على ضرورة "كسر الحصار على غزة ووضع حد لجرائم الكيان الصهيوني، وكذلك ضرورة وضع حد للحصار الخانق على الشعب اليمني".وتوجّه الرئيس الإيراني بالتعازي إلى أسرة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، معتبراً أن جرائم الاحتلال "لن تمنحه الأمن، بل ستزرع ضده الكراهية".من جهته، قال الأمير القطري بعد لقائه الرئيس الإيراني: "بحثنا ملفات إقليمية على رأسها فلسطين واليمن وسوريا والعراق"، وتابع: "بحثنا أهمية حل النزاعات في المنطقة بالحوار وبشكل سلمي"، نقلا عن قناة الميادين.