سلطات الاحتلال تحقق مع موظفة بمحكمة صلح القدس.. ما علاقة شيرين أبو عاقلة؟

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه تم التحقيق مع موظفة في سكرتارية محكمة الصلح في مدينة القدس، اليوم الخميس، وذلك بسبب بثها منشور ضد جيش الاحتلال، بعد حادثة اعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في مدينة جنين.وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن الموظفة كتبت في المنشور الذي بثته باللغة العربية: "احتلال جبان، شيرين كشفت الحقيقة للعالم".يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اطلقت النار بشكل مباشر على الصحفية شيرين أبو عاقلة، خلال تغطيتها لأحداث اقتحام الاحتلال لمدينة جنين، صباح أمس الأربعاء، مما أدى الى استشهادها.