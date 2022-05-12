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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية مع المدير العالمي للتعليم في البنك الدولي

تفاصيل لقاء اشتية مع المدير العالمي للتعليم في البنك الدولي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المدير العالمي للتعليم في البنك الدولي د. خايمي سافيديرا، وفريقه، بحضور وزير التربية والتعليم د. مروان عورتاني.

وبارك رئيس الوزراء إطلاق أجندة دعم إصلاح التعليم لتحسين طرق التدريس وأساليب التقييم والمسارات المهنية "سيرتك"، بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم والبنك الدولي، وبتمويل قيمته 60 مليون دولار على مدار ثماني سنوات.

واطلع رئيس الوزراء من الوزير عورتاني وسافيديرا على تفاصيل تنفيذ البرنامج طويل الأمد والذي يهدف إلى دعم الرؤية التي وضعتها وزارة التربية وتشمل إصلاحات استراتيجية للارتقاء بجودة التعليم وبجودة نتاجاته المعرفية والاجتماعية والإبداعية.

وقال رئيس الوزراء: إن التعليم في فلسطين هو استراتيجية بقاء وصمود، ونفخر بنسبة التعليم في فلسطين، ونسعى للارتقاء بنوعية التعليم في كافة المراحل لبناء جيل متسلح بالقيم والمعرفة وقادر على الارتقاء نحو المستقبل في ظل تحولات تكنولوجية معرفية متسارعة.

وشكر رئيس الوزراء البنك الدولي على دعمه لهذا البرنامج المنسجم مع توجهات الحكومة ويشكل أولوية وطنية فلسطينية.
تصوير أحمد العطاري.

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