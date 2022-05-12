د. بحر: دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد الاحتلال ولن يسكت صوت الحقيقة















رام الله - دنيا الوطنأكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة، أن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد الاحتلال، ولن يتمكن من اسكات صوت الحق والحقيقة، وأن معركة "سيف القدس"، لم يغمد حتى زوال الاحتلال وتحرير المسجد الأقصى المبارك.جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح قاعة الشهيد القاضي حسن محمد القهوجي في قصر العدل، بحضور المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائبين د. محمود الزهار والمستشار محمد فرج الغول، والشيخ حسن الجوجو رئيس مجلس القضاء الشرعي.وشدد خلال كلمته أن الذكرى الأولى لمعركة "سيف القدس"، التي انتصر فيها شعبنا للقدس والأقصى، وارتقى فيها ثلة من الشهداء من بينهم الشهيد القاضي حسن القهوجي تبين أن طريق الجهاد والمقاومة والتضحية، هو السبيل الوحيد لنيل الرفعة والمجد والسموّ وإنجاز مشروع التحرير والعودة.وأشاد د. بحر بمناقب الشهيد القاضي القهوجي الذي عمل على خدمة شعبه، وكان نموذجاً رائداً في كافة الميادين حيث اكتسب العلم والمعرفة وسخّرها للفصل بين الناس وحل مشكلاتهم، من خلال عمله قاضٍ في المحاكم الفلسطينية، دون أن يغفل عنواجباتِ وطنه المحتل الذي يُستباح من قبل الاحتلال صباح مساء.