السفير عبد الهادي يبحث مع سفير جمهورية هنغاريا آخر التطورات بفلسطين

رام الله - دنيا الوطنالتقى مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي اليوم الخميس، مع القائم بأعمال سفارة الجمهورية الهنغارية في سوريا بيتر تشولاك، في مقر السفارة الهنغارية بالعاصمة السورية دمشق.وفي بداية اللقاء وضع السفير عبد الهادي، بيتر تشولاك بصورة الأوضاع الصعبة في الأرض الفلسطينية نتيجة الانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال التي تعتبر نفسها دولة فوق القانون وتنتهج سياسة القتل تجاه أبناء شعبنا، والتي كان آخرها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية.وأشار إلى أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرف نفتالي بينت الذي أكد من خلالها على عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال دليل على أن دولة الاحتلال لا تحترم القانون الدولي.