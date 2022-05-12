أسيرات معتقل (الدامون) يبعثن رسالة تعزية بوفاة الإعلامية شيرين أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطننشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، رسالة بعثتها أسيرات معتقل (الدامون) صباح اليوم الخميس، يُقدمن من خلالها خالص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني كافة ولذوي الشهيدة شيرين أبو عاقلة.وفيما يلي نص الرسالة:نتقدم نحن الأسيرات في سجن الدامون بتعازينا الحارة إلى الشعب الفلسطيني كافة وإلى أسرة الصحافة خاصة ولأهلها وعائلتها, نتمنى أن يتغمد الشهيدة شيرين أبو عاقلة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وزملائها الصبر والسلوان ونتمنى للأخ الصحفي علي السمودي الشفاء العاجل والسلامة التامة جراء اصابته من الاحتلال الحاقد.إننا كأسيرات نعتبر استهداف الصحفية شيرين هو استهداف للحقيقة وللمؤازرين لقضايا شعبنا ومنها قضايا الحركة الاسيرة التي يأخذ الاعلام دوراً حقيقياً تجاهها, إضافة إلى كشف حقيقة الاحتلال وممارسته الوحشية ضد شعبنا سواء بالقتل أو هدم المنازل أو بالاعتقال, لذا استشهاد الإعلامية الفذة شيرين أبو عاقلة يجب ألا يمر دون حساب وأي محرك للضمير الدولي تجاه محاسبة القتلة وتجاه من استهدفها واستهداف الشعب الفلسطيني بشكل عام.