العسيلي والقنصل العام التركي يبحثان تطورات العمل بمدينة جنين الصناعية



وراجع الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة حصيلة الإنجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ المشروع خاصة اعمال البنية التحتية في المدينة، تحضيراً لتسليم المشروع للمطور الدولي.





وشدد الجانبان في نهاية اللقاء على أهمية انجاز المدينة الصناعية الحرة الأولى من نوعها في فلسطين، في زيادة حجم الصادرات الفلسطينية ونقل المعرفة الى السوق المحلي علاوة على دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، خالد عسيلي والقنصل العام التركي أحمد رضا دمير، تطورات العمل في مدينة جنين الصناعية الحرة المقرر اقامتها على مساحة 1000 دونم.