منى منصور: "أبو عاقلة" أيقونة نقلت الحقيقة وفضحت جرائم الاحتلال



وشددت منصور على أن جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين والصحفيين، ستزيد إصرار شعبنا على التمسك بأرضه والدفاع عنها.



وذكرت أن شعبنا عظيم ولن يتخلى عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في جميع أماكن تواجده، بما في ذلك بالضفة الغربية والقدس المحتلة.



رام الله - دنيا الوطنأشادت القيادية في حركة (حماس) منى منصور، اليوم الخميس، بمناقب مراسلة قناة (الجزيرة) الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام جنين.وقالت منصور: إن "شيرين أبو عاقلة أيقونة لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفة أنها قدمت الكثير في سبيل نصرة القضية الفلسطينية ونقلها إلى العالم.وتابعت: "الاحتلال يسعى لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، لذلك يستهدف الصحافة والكاميرا والكلمة الحرة".