الاتحاد الدولي للصحافة: استهداف إسرائيل الصحفيين ضمن مخطط وضع قبل أشهر معدودة

رام الله - دنيا الوطنكشف رامي فرج الله، مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية في فلسطين، أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي مراسلة (الجزيرة) في الأراضي الفلسطينية، والزميل الصحفي علي السمودي يأتي في إطار مخطط احتلالي لتكميم أفواه فرسان الحقيقة، اغتيال حرية الرأي و التعبير.وأوضح فرج الله، أنه وضع قبل ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين الفلسطينيين مع سبق الإصرار والترصد.وقال: "اغتيال الاحتلال الصحفية أبو عاقلة دليل على إفلاسه"، مضيفاً أن هذه جريمة تضاف إلى سجل جرائمه الدموية بحق الفلسطينيين، ويجب محاكمته و معاقبته.