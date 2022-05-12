شؤون فلسطينية

العسومي: البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات

العسومي: البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات
العسومي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دعم برلمانه التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

وأشاد العسومي، بجهود الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها.

وشدد رئيس البرلمان العربي على رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وثمن الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الممثل بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيها بكافة مرافقها.

ودعا العسومي المجتمع الدولي لاحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

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