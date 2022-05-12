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  • "هآرتس": يكاد لا يوجد صحفي بالقدس الشرقية لم يتعرض لإصابة برصاص مطاطي أو ضربة بهراوة أو قنبلة صوتية

  • هآرتس: عشرات الصحفيين بالضفة والقدس الشرقية تعرضوا خلال السنوات الماضية لأذى الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين

شؤون فلسطينية

صحيفة "هآرتس": أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة "هآرتس": أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
علقت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الخميس، على اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال يوم أمس. 

وقالت "هآرتس": إن "إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن جنودها لم يطلقوا النار على الصحفية شيرين أبو عاقلة".

كما وأضافت: "أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حرية الصحافة".

وتابعت "هآرتس": "عشرات الصحفيين بالضفة والقدس الشرقية تعرضوا خلال السنوات الماضية لأذى الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين".

وأكملت: "يكاد لا يوجد صحفي بالقدس الشرقية لم يتعرض لإصابة برصاص مطاطي أو ضربة بهراوة أو قنبلة صوتية إسرائيلية". 

وذكرت "هآرتس"، أن العديد من الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين تمت بلا سبب والتحقيقات لم تفض لتوجيه أي اتهام.

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