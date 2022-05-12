راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تصل المنطقة غداً الجمعة

قال الراصد الجوي ليث العلامي:" إن غدا الجمعة سيكون مقدمة لكتلة خماسينية حيث ستشهد المنطقة ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية لهذه الفترة من السنة.





وأضاف العلامي في حديثه لـ"دنيا الوطن": "سيشهد يوم السبت تزايد فِعلي لتأثير هذه الموجه الخماسينية يصاحبها ارتفاع اخر لدرجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بشكل لافت وواضح خاصة في المناطق المنخفضة والسهول والسواحل التي ستصل درجات الحرارة فيها الى منتصف الثلاثينيات".





وتابع:" ستكون درجات الحرارة ما بين 34الى 36 في نهار السبت مع ازدياد نسب الغبار والاتربة في الجو نتيجة تمركز الكتلة الخماسينية".





وأوضح أن هذه الكتلة الخماسينية قادمة من صحراء شمال أفريقيا فتزيد معها نسب الغبار والأتربة في الأجواء، مشيرا أن الاحد يشهد تراجع للموجة الخماسينية إلا أن الحرارة تبقى مرتفعة.





وبين أن يومي الإثنين والثلاثاء سيشهد مزيد من الإنخفاض، وستكون هناك كتلة هوائية أكثر اعتدال، لتتحول الأجواء إلى ربيعية معتدلة.

خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلة