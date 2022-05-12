عاجل

  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو لإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة قتلة الصحفية أبو عاقلة

  • "هآرتس": العديد من الاعتداءات الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين تمت بلا سبب والتحقيقات لم تفض لتوجيه أي اتهام

  • "هآرتس": يكاد لا يوجد صحفي بالقدس الشرقية لم يتعرض لإصابة برصاص مطاطي أو ضربة بهراوة أو قنبلة صوتية

  • هآرتس: عشرات الصحفيين بالضفة والقدس الشرقية تعرضوا خلال السنوات الماضية لأذى الجنود وعناصر الأمن الإسرائيليين

شؤون فلسطينية

جماعات الهيكل تدعو لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى الأحد المقبل

جماعات الهيكل تدعو لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى الأحد المقبل
جماعات الهيكل
رام الله - دنيا الوطن
دعا مستوطنون من جماعات الهيكل المزعوم إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل، وذبح القربان بداخله فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني".

وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المسجد خلال الفترة الماضية، في إطار زعمهم لتعزيز سيادتهم على المسجد.

ودعا نشطاء فلسطينيون إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية في المسجد والمدينة المقدسة.

كما دعا نشطاء فلسطينيون، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك تحت شعار "القدس لنا"، للتأكيد على تمسكهم بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.

وشهد شهر رمضان وما بعده، تصاعداً لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، تصدى خلالها المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم، أصيب خلالها واعتقل المئات.

وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.

وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.

وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

صحيفة &#34;هآرتس&#34;: أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي

صحيفة "هآرتس": أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي

شاهد: ماذا قالت جيفارا البديري للصحفية حنايشة التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها؟

شاهد: ماذا قالت جيفارا البديري للصحفية حنايشة التي كانت بجانب أبو عاقلة لحظة اغتيالها؟

راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تصل المنطقة غداً الجمعة

راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تصل المنطقة غداً الجمعة

جبارين: اغتيال أبو عاقلة يفتح سجل الاحتلال الأسود بقتله الحقيقة

جبارين: اغتيال أبو عاقلة يفتح سجل الاحتلال الأسود بقتله الحقيقة

في نداء عاجل للأمم المتحدة.. &#34;ماعت&#34; تدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

في نداء عاجل للأمم المتحدة.. "ماعت" تدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

الجهاد الإسلامي تشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع

الجهاد الإسلامي تشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع

الأكاديمية الدولية تعتبر إغتيال الصحفية أبو عاقلة جريمة ضد الانسانية

الأكاديمية الدولية تعتبر إغتيال الصحفية أبو عاقلة جريمة ضد الانسانية

شديد: الاحتلال لن ينجح في إخفاء حقيقة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

شديد: الاحتلال لن ينجح في إخفاء حقيقة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جبارين: اغتيال أبو عاقلة يفتح سجل الاحتلال الأسود بقتله الحقيقة

جبارين: اغتيال أبو عاقلة يفتح سجل الاحتلال الأسود بقتله الحقيقة

في نداء عاجل للأمم المتحدة.. &#34;ماعت&#34; تدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

في نداء عاجل للأمم المتحدة.. "ماعت" تدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

الجهاد الإسلامي تشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع

الجهاد الإسلامي تشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع

شديد: الاحتلال لن ينجح في إخفاء حقيقة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

شديد: الاحتلال لن ينجح في إخفاء حقيقة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

وفد نيابي يزور مكتب (الجزيرة) برام الله لتقديم العزاء في أبو عاقلة

وفد نيابي يزور مكتب (الجزيرة) برام الله لتقديم العزاء في أبو عاقلة

صندوق الاستثمار الأوروبي يعلن عن منحة الصندوق للمشاريع الصغيرة بالقطاع بقيمة 50 مليون دولار

صندوق الاستثمار الأوروبي يعلن عن منحة الصندوق للمشاريع الصغيرة بالقطاع بقيمة 50 مليون دولار

هيئة الأسرى تُدشن كل أعمالها الإعلامية خلال العام باسم الشهيدة &#34;أبو عاقلة&#34;

هيئة الأسرى تُدشن كل أعمالها الإعلامية خلال العام باسم الشهيدة "أبو عاقلة"

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

منوعات

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

شاهد: بطلة مسلسل من شارع الهرم بالمنشفة وروب الحمام

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

أصبح شاباً..أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنها

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

شاهد: جويل في أحدث ظهور مع ابنها بالتبني

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

جنازة شيرين أبو عاقلة تُغضِب فناناً لبنانياً

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

شاهد: الفنانة اليمنية بلقيس في إطلالة غريبة

شاهد: &#34;لطفية&#34; نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

شاهد: "لطفية" نجمة باب الحارة بملابس جريئة من حوض السباحة

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

محمد حماقي بصحبة طليق أصالة..فما القصة؟

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

نوال الزغبي تستفز الجمهور بهذا الفيديو

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور &#34;الموف أون في أبهى صوره&#34;

شاهد: ياسمين صبري في أول ظهور بعد الانفصال..والجمهور "الموف أون في أبهى صوره"

عربي

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

ليبيا.. الدبيبة يبحث مع المستشارة الأممية إجراء الانتخابات

ليبيا.. الدبيبة يبحث مع المستشارة الأممية إجراء الانتخابات

انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

انطلاق الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

عاهل الأردن يبحث مع نانسي بيلوسي الأزمات الإقليمية

عاهل الأردن يبحث مع نانسي بيلوسي الأزمات الإقليمية