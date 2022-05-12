جماعات الهيكل تدعو لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطندعا مستوطنون من جماعات الهيكل المزعوم إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى المبارك يوم الأحد المقبل، وذبح القربان بداخله فيما يسمى "عيد الفصح العبري الثاني".وتأتي هذه الدعوات بعد تصدي المرابطين في المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المسجد خلال الفترة الماضية، في إطار زعمهم لتعزيز سيادتهم على المسجد.ودعا نشطاء فلسطينيون إلى الرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك للتصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية في المسجد والمدينة المقدسة.كما دعا نشطاء فلسطينيون، جماهير شعبنا إلى تلبية وإحياء صلاة فجر الجمعة القادم في المسجد الأقصى المبارك تحت شعار "القدس لنا"، للتأكيد على تمسكهم بحقهم في المسجد وإفشال مخططات الاحتلال التهويدية وأطماع المستوطنين.وشهد شهر رمضان وما بعده، تصاعداً لانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، تصدى خلالها المرابطون لاقتحامات الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم، أصيب خلالها واعتقل المئات.وتحولت حملة "الفجر العظيم" إلى تظاهرة دينية سياسية أسبوعية في المسجد الأقصى المبارك، من خلال تسمية كل جمعة باسم معين يشير إلى إحدى القضايا التي يواجهها الشارع المقدسي.وانطلقت الحملة لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى عمت هذه الحملة بقية المدن الفلسطينية.وعادت "الفجر العظيم" مع بدايات عام 2022 إلى واجهة المبادرات الشعبية المقدسية التي تمثل تجمعًا شعبيًا أسبوعيًا كبيرًا في قلب المسجد الأقصى.