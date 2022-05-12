جبارين: اغتيال أبو عاقلة يفتح سجل الاحتلال الأسود بقتله الحقيقة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو مكتب السياسي لحركة (حماس) زاهر جبارين: إنَّ "اغتيال الصحفية والإعلامية شيرين أبو عاقلة، يفتح الباب أمام سجل أسود للاحتلال بقتله أصوات الحقيقة، ويكشف حجم الإجرام الذي يتبناه الاحتلال".وأضاف جبارين أن الاحتلال بهذا الفعل المُشين يثبت للعالم أجمع الصورة الحقيقية للإجرام الممنهج الذي يقترفه مُتجاوِزًا كل الأعراف والقوانين الدولية.وعزّى مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في الحركة شعبنا الفلسطيني وعائلة أبو عاقلة وشبكة الجزيرة الإعلامية في استشهاد الصحفية أبو عاقلة، التي اغتيلت بدم بارد وبشكل متعمد أثناء تأديتها مهمتها الإعلامية.واستشهدت مراسلة قناة (الجزيرة) في فلسطين شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال في أثناء تغطيتها اقتحام مخيم جنين، صباح أمس الأربعاء، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر وحالته مستقرة.