في نداء عاجل للأمم المتحدة.. "ماعت" تدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنقدمت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.كما وقدمت نداءً للمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، تدين فيه مقتل الصحفية الفلسطينية شرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية على يد قوات الاحتلال الاسرئيلي.وأعربت مؤسسة "ماعت" عن قلقها البالغ من الأخبار القادمة من الأراضي المحتلة عن الجرائم التي اُرتكبت بواسطة الحكومة الإسرائيلية بحق الصحافيين في الأراضي المحتلة.ووصفت اغتيال الصحفيين في شهر حرية الصحافة بانه امتداد للأعمال الاجرامية التي ترتكبها سلطة الاحتلال بحق الصحفيين، على مدار السنوات الماضية، وذلك تحت انظار العالم، وما يمكن وصفه بالتواطؤ الدولي والصمت على هذه الانتهاكات.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية اغتالت أبو عاقلة وأصابت الصحفي على السمودي والذي أصُيب إصابة بالغة في الظهر، وقامت قوات الاحتلال بمهاجمة الصحافيين، واستهدافهم بالرصاص الحي أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة على الرغم من أن الصحفيين كانوا متواجدين في مناطق بعيدة عن الاشتباكات ويرتدون السترات الواقية التي تميز الإعلاميين.