الجهاد الإسلامي تشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إقرار قانون تجريم التطبيع من قبل البرلمان العراقي "يمثل خطوة مهمة لمجابهة التطبيع ومحاولات العدو الصهيوني اختراق البلدان العربية".وأضافت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نشيد بإقرار البرلمان العراقي لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".وقالت "الجهاد الإسلامي": إن "إقرار هذا القانون، تعبير أصيل عن الموقف الشعبي للعراق ومواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإسناد حق الشعب الفلسطيني في كامل حقه بأرضه ومقدساته".ووجهت الحركة التحية للبرلمان العراقي على هذا الموقف الذي "جاء في توقيت مهم ليثبت أن أحرار أمتنا مع فلسطين ومع المقاومة وضد التطبيع مع العدو المركزي لكل شعوب أمتنا".