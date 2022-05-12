الأكاديمية الدولية تعتبر إغتيال الصحفية أبو عاقلة جريمة ضد الانسانية

رام الله - دنيا الوطنأدانت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد جريمة قتل الصحفية الفلسطينية شيرين عاقلة، وذلك أثناء تغطيتها الصحفية لأحداث إقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين من أجل إعتقال وتصفية المدنيين الفلسطينيين المطلوبين لقوات الاحتلال.واعتبرت الحملة هذه العملية جريمة إغتيال ضد الانسانية ومخطط لها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.وأكدت الحملة الاكاديمية بأن حريات الصحافة في نقل الحقيقة مكفولة في القانون الدولي العام وخاصة في إتفاقيات جنيف الخاصة بمناطق الصراع.كما وحملت السلطات القائمة بالاحتلال مسؤولية الحفاظ على أمن وحياة الصحفييين وعدم إعتراضهم أو توقيفهم أو قتلهم وتصفيتهم أو حجب الحقيقة عنهم.