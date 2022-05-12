شديد: الاحتلال لن ينجح في إخفاء حقيقة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) عبد الرحمن شديد، الأربعاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتلها الصحفية شيرين أبو عاقلة، لن تفلح في إسكات الأصوات الحرة عن نقل الحقيقة.وأضاف شديد أن الاحتلال لن ينجح أيضاً في إخفاء حقيقة الجرائم التي يرتكبها، بحق شعبنا وأسراه ومقدساته، منذ ما يزيد عن سبعة عقود.ونعى إلى أبناء شعبنا وأمتنا وأحرار العالم، ارتقاء الصحفية الإعلامية المميزة شيرين أبو عاقلة، بعد إطلاق النار على يد قناص "صهيوني"، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم هذا المحتل المجرم بحق الصحفيين والإعلاميين بل وكل ما هو فلسطيني.وتابع شديد: "نعزي أنفسنا وشعبنا وعائلة الصحفية شيرين، وكل أسرة الصحافة الحرة في هذا العالم (..)، والحرية لشعبنا والنصر دائما للحقيقة".