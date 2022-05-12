وفد نيابي يزور مكتب (الجزيرة) برام الله لتقديم العزاء في أبو عاقلة

رام الله - دنيا الوطنقدم وفد نيابي، الأربعاء، واجب العزاء في استشهاد مراسلة قناة (الجزيرة) الصحفية شيرين أبو عاقلة، برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحام جنين.وأعرب الوفد الذي زار مقر قناة الجزيرة في رام الله عن تضامنهم مع عائلة الشهيدة أبو عاقلة.بدوره، أكد النائب عن حركة (حماس) أيمن دراغمة أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف الاحتلال الإسرائيلي للكل الفلسطيني مقدماً بالغ التعازي لعائلة الشهيدة وذويها ولقناة الجزيرة.كما وشدد منسق قائمة القدس موعدنا ناجح عاصي على أن اغتيال الصحفية أبو عاقلة خلال عملها على تغطية اقحام مخيم جنين، هي محاولة لإخماد الكلمة والصورة التي تفضح بطشه بحق أبناء شعبنا.