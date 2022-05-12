الرئيس عباس: نحمل الاحتلال مسؤولية جريمة قتل أبو عاقلة ومنحنا روحها وسام "نجمة القدس"

رام الله - دنيا الوطنحمّل الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل مراسلة قناة (الجزيرة)، شيرين أبو عاقلة.وقال الرئيس عباس في موكب تشييع أبو عاقلة في رام الله: "نودع اليوم شهيدة القدس والحقيقة".وأكد الرئيس عباس رفض السلطة الفلسطينية، إجراء تحقيق مشترك مع سلطات الاحتلال لأنها "هي التي ارتكبت الجريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم ملاحقة المجرمين المسؤولين عن قتل أبو عاقلة في المحكمة الجنائية الدولية.وأضاف: نعزي (الجزيرة) والإعلام الفلسطيني والدولي في رحيل الصحفية أبو عاقلة، معلناً قرار منح روحها وسام "نجمة القدس" تكريماً لها.وكان الرئيس عباس شارك، اليوم الخميس، بمراسم تشييع جثمان أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير.واصطف حرس الشرف لتحية جثمان الشهيدة أبو عاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.ووضع الرئيس عباس إكليلا من الزهور على جثمان الشهيدة أبو عاقلة، والقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك يوم غد الجمعة.وكان موكب التشييع الرسمي لجثمان أبو عاقلة، انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.