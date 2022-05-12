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شؤون فلسطينية

"الإحصاء": مؤشر أسعار المستهلك يرتفع للشهر الرابع

رام الله - دنيا الوطن
واصل مؤشر أسعار المستهلكين في الأراضي الفلسطينية ارتفاعه في نيسان/إبريل الماضي، للشهر الرابع على التوالي، مدفوعا بارتفاع أسعار الدواجن والخضراوات والمحروقات.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين، في عموم الأراضي الفلسطينية، ارتفع بنسبة 1.08% في نيسان/إبريل، على أساس شهري، مقارنة مع آذار السابق له.

وأوضح "الإحصاء" أن ارتفاع المؤشر "يعود بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 10.32%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.16%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 5.80%، و"البنزين" بنسبة 3.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.79%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.93%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 9.03%، وأسعار البيض بنسبة 7.33%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.56%".

على أساس سنوي، قال الإحصاء: إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.78% مقارنة مع نيسان/إبريل 2021.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية (بدون القدس) ارتفاعاً نسبته 1.26% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، ويعزى ذلك الى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.47%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.20%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.02%، و"البنزين" بنسبة 3.95%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.69%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 2.12%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.97%، رغم انخفاض أسعار البيض بنسبة 5.40%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.17%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس الشرقية  ارتفاعاً نسبته 0.78% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 13.66%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.08%، وأسعار البطاطا بنسبة 4.19%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.98%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.10%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.94%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.88%، و"البنزين" بنسبة 1.74%.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر نيسان 2022 مقارنة مع شهر آذار 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 6.57%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.13%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 6.02%، و"البنزين" بنسبة 3.71%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 5.78%، وأسعار أسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.52%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 4.03%، واسعار الخبز بنسبة 2.67%، وأسعار الأرز بنسبة 2.37%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 1.35%، رغم انخفاض أسعار الخضروات المجففة بنسبة 19.59%، وأسعار البيض بنسبة 11.43%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.29%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 2.58%.

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