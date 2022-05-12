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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تُدشن كل أعمالها الإعلامية خلال العام باسم الشهيدة "أبو عاقلة"

هيئة الأسرى تُدشن كل أعمالها الإعلامية خلال العام باسم الشهيدة "أبو عاقلة"
جثمان الشهيدة أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، قراراً بتدشين كل أعمالها الإعلامية والمواد الصادرة عنها حتى نهاية العام الحالي 2022، بإسم الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتي اغتيلت برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء 11/5/2022.

وأوضحت الهيئة أن اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة سيكون حاضراً في جميع العناوين والتصاميم والأعمال الإعلامية الصادرة عنها، تقديراً لها على وطنيتها ومهنيتها وشجاعتها وتضحياتها، حيث تركت من ذاتها شيئاً في كل مكان وهي تجوب البلاد لتعرية الاحتلال وجرائمه.

وأضافت: "أبو عاقلة الشهيدة الشاهدة على معاناة الشعب الفلسطيني منذ ربع قرن، كانت خلالها الفلسطينية الحريصة على أن يصل صوتها إلى كل بقاع الأرض، وسجلت حضورها في كل الميادين، وتحدثت عن كافة تفاصيل قضيتنا الوطنية، عن تهويد القدس والاستيطان والاعتقالات والأسرى، والاقتحامات الليلية وهدم البيوت، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة".

وقالت الهيئة: "سنفتقد الإعلامية الشهيدة أبو عاقلة، بحضورها على الأرض وهي تتشبث بالحياة من بين آلات القتل والدمار الإسرائيلية، وسنفتقد طلتها وصوتها على الشاشات ونحن الذين اعتدنا عليه في الصباح والمساء، وصدقت شيرين نفسها وشعبها، ورحلت كما رحل العشرات والمئات من المناضلين وأبناء الشعب الفلسطيني أمام عيناها، فضّحت بنفسها في سبيل الحقيقية".

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