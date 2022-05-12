(حماس) تثمّن إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا، حول إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.وقالت الحركة، إننا "نثمّن في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إقرار البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني في قراءته الأولى، وهو ما يعبّر عن أصالة الشعب العراقي ومواقفه التاريخية المعهودة في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته الوطنية".ودعت الحركة في بيانها جميع البرلمانات في العالم العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بإقرار البرلمان العراقي.ورحّبت (حماس)، "بكلّ المواقف الرّافضة لتطبيع العلاقات مع عدوّ أمّتنا المشترك، الذي يهدّد أمنها واستقرارها ومقدّراتها، وندعو البرلمانات كافة في عالمنا العربي والإسلامي إلى الاحتذاء بهذا الإجراء المشرّف، وإقرار قوانين مماثلة، تحظر كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".