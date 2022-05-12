قوات الاحتلال تستهدف رعاة الأغنام والمزارعين شرق المحافظة الوسطى

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بنيران رشاشاتها وقنابل الغاز المسيل للدموع رعاة الأغنام والمزارعين شرق المحافظة الوسطى.ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق الوسطى، فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه رعاة الأغنام والمزارعين شرق مدينة دير البلح، ومخيمي البريج والمغازي، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.وتتعمد قوات الاحتلاال بشكل يومي التنغيص على المزارعين ورعاة الأغنام على طول الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، عبر ملاحقتهم وإطلاق النار والغاز باتجاههم.