"الخارجية": فتح سجل عزاء للشهيدة أبو عاقلة في سفارات وبعثات دولة فلسطين



وجاءت التعليمات لتعزيز حالة التضامن الدولي الرسمي والشعبي مع الشهيدة أبو عاقلة، ولحشد أوسع الإدانات لهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بشكل متعمد.



كما وطالب الديك، بمحاسبة ومحاكمة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، ولفضح ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم مستمرة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات وعناصر المستوطنين الإرهابية.



وأضاف السفير الديك أن سجل العزاء يبدء هذا اليوم الخميس، ولمدة ثلاثة أيام.







رام الله - دنيا الوطنصرح السفير د. أحمد الديك أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أصدر تعليماته لسفارات وبعثات دولة فلسطين حول العالم بفتح سجل عزاء لشهيدة الحق والحقيقة الاعلامية شيرين أبوعاقلة في مقرات السفارات والبعثات.