انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، انطلاق الاستعدادات للجولة الثالثة من الانتخابات النيابية، والتي سيتم إجراؤها يوم الأحد المقبل، الموافق 15/05/2022.





ووفق موقع (روسيا اليوم)، فإن الجولة الثالثة من الانتخابات النيابية، تتمثل باقتراع الموظفين ورؤساء الأقلام المولجين إدارة العملية الانتخابية، والبالغ عددهم 14.950 موظفاً.



وفتحت صناديق الاقتراع في حضور البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات وجمعية LADE ومندوبي المرشحين، في أجواء هادئة، وسط إجراءات أمنية للجيش وقوى الأمن الداخلي حول مراكز الاقتراع.



ويُشار إلى أنه جرت في 6آيار/ مايو، المرحلة الأولى من عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في عدد من الدول العربية، في حين جرت المرحلة الثانية في 8 مايو للمقيمين في الدول الغربية.



ويتنافس في الانتخابات النيابية في 15 مايو في المجموع 103 قوائم تضم 1044 مرشحا لمقاعد الهيئة التشريعية اللبنانية (البرلمان) المشكلة من 128 مقعدًا، والتي تنقسم بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.









رام الله - دنيا الوطن