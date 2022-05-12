شاهد: 40 إصابة بانزلاق طائرة عن مدرَّجها في مطار بالصين

تابعة للخطوط الجوية التبتية في مطار تشونغتشينغ الصيني مخلّفة إصابات بين عدد من الركاب.

أعلنت وسائل إعلام صينية، اليوم الخميس، اشتعال النيران في طائرةوأفاد موقع (روسيا اليوم)،إن "رحلة من تشونغتشينغ إلى لاسا في مطار تشونغتشينغ "جيانغبى" الدوليانزلقت عن المدرج، مما تسبب باشتعال النيران في الطائرة".في حين، أكدت الخطوط الجوية التبتية على أن الطاقم قام بإجلاء الركاب بأمان من الطائرة المشتعلة، بينما أظهر مقطع فيدو متداول النيران تلتهم أجزاء من الطائرة مع تصاعد كثيف للدخان، بينما كان الركاب يفرون حاملين أمتعتهم الشخصية.إلى ذلك، قال مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي إن 122 شخصا كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية التبتية التي انزلقت عن المدرج في مدينة تشونغتشينغ الصينية، وأصيب أكثر من 40 منهم.وأضاف المطار في بيان "الطائرة التي كانت تقوم برحلة تي في 9833 من تشونغتشينغ إلى نينغتشي انحرفت عن المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبى الدولي. اشتعلت النيران في الجزء الأمامي من جسم الطائرة على الجانب الأيسر".وتابع: "تم إجلاء 113 راكبا و 9 من افراد الطاقم بسلام وأصيب 40 منهم بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى".